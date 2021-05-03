سياسة
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أنت يمنية ولا إثيوبية؟.. سعودي يصوّر ويهاجم بائعة خضار ويثير غضباً واسعاً
أثار مقطع فيديو نشره ناشط سعودي موجة غضب وساعة على تويتر، هاجم فيه سيدة لبيعها فواكه وخضار على الرصيف، وهددها بالاتصال بالشرطة للتحقيق معها بعد توجيه أسئلة عنصرية لها.
أنت يمنية ولا إثيوبية؟.. سعودي يصوّر ويهاجم بائعة خضار ويثير غضباً واسعاً
ناشط سعودي يهاجم سيدة بطريقة عنصرية لبيعها الخضار على الطريق / مواقع التواصل
3 مايو 2021

أثار مقطع فيديو نشره شاب سعودي موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هاجم فيه سيدة لأنها تبيع فواكه وخضراوات على الرصيف، وهددها بالاتصال بالشرطة للتحقيق معها بعد توجيه أسئلة عنصرية إليها.

ويظهر في المقطع الناشط عبد الرحمن العجيمي وهو يهاجم سيدة لبيعها الخضار والفواكه على قارعة الطريق في نهار رمضان، ووجه أسئلة بطريقة عنصرية حول هويتها، مثل إن كانت سعودية أو يمنية أو إثيوبية.

ويقول العجيمي في المقطع إنه اتصل بالشرطة للحضور للمكان والتحقيق مع المرأة لمعرفة جنسيتها، ومنعها من البيع بهذه الطريقة على الشارع وفي نهار رمضان.

وشن مغرّدون على مواقع التواصل هجوماً ضد العجيمي واصفين إياه بالشخص الاستعلائي والعنصري، وطالبوا السلطات بالتحقيق معه بتهمة التشهير بسيدة مهما كانت جنسيتها.

كما اتهم بعض المغردين العجيمي بنشر المقطع بحثاً عن الشهر ولفت الأنظار، في حين أفادت وسائل إعلام سعودية بأن النيابة العامة استدعت العجيمي بعد إهانته السيدة وأحالته إلى التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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