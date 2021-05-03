سياسة
2 دقيقة قراءة
بحثوا سبل إعمارها.. فلسطينيون يزورون الآثار العثمانية بالضفة المحتلة
زار عدد من الخريجين الفلسطنيين في الجامعات التركية عدة مواقع لآثار عثمانية في الضفة الغربية، وبحثوا خلال الزيارة آليات العمل على إعادة إعمار هذه الآثار وسبل الحفاظ عليها.
بحثوا سبل إعمارها.. فلسطينيون يزورون الآثار العثمانية بالضفة المحتلة
مسجد السلطان عبد الحميد في قرية سبسطية بالضفة الغربية / TRT Arabi
3 مايو 2021

تزامناً مع الذكرى الـ121 لإصدار السلطان عبد الحميد الثاني قراراً بإنشاء خط حديد الحجاز، نظمت جمعية "خريجي تركيا في فلسطين" زيارة للآثار العثمانية في الضفة الغربية، والتي كان من ضمنها محطة الخط الحجازي العريق في قرية المسعودية، وكذلك مسجد السلطان عبد الحميد في قرية سبسطية.

وشارك في الزيارة عدد كبير المثقفين والأطباء والأكاديميين الفلسطينيين الذين تخرجوا في الجامعات التركية.

وهدفت الفعالية، حسب محمود مطر رئيس جمعية خريجي تركيا في فلسطين، إلى التعريف بالآثار العثمانية في فلسطين وتاريخها والبحث في كيفية إعمارها والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا أيضاً العوائق التي تقف أمام إعادة إعمار خط حديد الحجاز الذي تعمدت السلطات الإسرائيلية أن تجعله في المناطق المصنفة "C" بموجب اتفاق أوسلو حتى يصعب ترميمه من جديد.

وقال إن عدداً كبيراً من الشخصيات التركية الدبلوماسية والثقافية كانوا قد زاروا هذه الأماكن مسبقاً، التي تعد شاهدة على آثار سواعد العثمانيين في فلسطين الذين صنعوا المستحيل من أجل مد خط سكة حديد.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us