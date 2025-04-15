وأعرب هولن في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، عن استيائه من اعتقال الطالبة التركية.

وأضاف أن روبيو "لم يعد يضطلع بكثير من مهام السياسة الخارجية هذه الأيام، لكنه بات الرجل الذي يطارد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، والحاصلين على الإقامة الدائمة (غرين كارد)، فقط لأنهم استخدموا حقوقهم الدستورية".

وتابع: "قرأنا في تقرير نُشر اليوم في صحيفة واشنطن بوست أن المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أوضحت بشكل جلي أنه لا يوجد أي دليل على أن السيدة أوزتورك قوضت السياسة الخارجية الأمريكية أو شاركت في أنشطة معادية للسامية، ولكن هذا هو الادعاء الذي يروجه روبيو علناً. لذا، يتضح أن هذا مجرد كذب كبير".

وتساءل السيناتور الأمريكي مخاطباً روبيو: "لماذا لا تتوقف عن ملاحقة الطلاب الضعفاء؟ ولماذا لا تدلي بشهادتك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؟".

والأحد، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن وزارة الخارجية لم تجد دليلاً على مشاركة طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك في أنشطة "معادية للسامية" قبل توقيفها.

وفي 25 مارس/آذار الماضي اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية أوزتورك، دون توضيح سبب الاعتقال.

وفي بيان، زعم متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.

وأوضح أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن "أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأمريكيين"، على حد تعبيره.

ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ألغت تأشيرة أوزتورك وتعتزم ترحيلها من الولايات المتحدة، مشيراً إلى إلغاء بلاده تأشيرات أكثر من 300 طالب أجنبي وصفهم بأنهم "مؤيدون لحماس" و"مجانين" ضد إسرائيل.

وفي 5 أبريل/نيسان الجاري، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمرا بوقف ترحيل الطالبة التركية، وقضت باستمرار محاكمتها بناء على طلب تقدم به محاموها.

وأمس الاثنين، قرّر القاضي الفيدرالي وليام سيشنز في أثناء جلسة الاستماع التي جرت في مدينة برلينغتون، تأجيل محاكمة أوزتورك، بغية دراسة طلبات الإفراج عنها المقدمة من محامي الدفاع، مشيراً إلى أنه سيجري بحثاً مفصلاً في المبررات القانونية المقدّمة من فريق الدفاع، على أن تُعقد جلسة جديدة في مايو/أيار المقبل لاستكمال النظر في القضية.