تحدّث مراسلان من وكالة الأناضول عن تعرُّضهما للإصابة في العاصمة الألمانية برلين، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في اليوم العالمي للعمال الموافق 1 مايو/أيار من كل عام.

وقال المراسل أربيل باشاي الاثنين، إن شرطياً وجّه إليه لكمة عند محاولته تصوير لحظات اعتقال الشرطة أحد المتظاهرين بمنطقة نوكولن في برلين، مما تسبب في كدمات في وجهه وشفتيه.

وأوضح باشاي أنه كان يغطي مظاهرات الأول من مايو/أيار في برلين برفقة زميله جنيد قره داغ، عندما اندلعت مواجهات شابها عنف بين المتظاهرين والشرطة.

من جهته قال المراسل قره داغ إنه أصيب بجروح طفيفة إثر تعرُّضه للإصابة بحجر ألقاه أحد المتظاهرين.

وأفاد قره داغ بأن المظاهرة تحوّلت فجأة إلى أحداث عنف بين المتظاهرين والشرطة، لافتاً إلى أن الأخيرة أفرطت في استخدام العنف ضد المتظاهرين.

والأحد أفادت نقابة الشرطة الألمانية بإصابة أكثر من 50 عنصراً، واعتقال ما لا يقلّ عن 250 متظاهراً، في اشتباكات عنيفة شهدتها برلين خلال مظاهرات يوم العمال.