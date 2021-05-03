سياسة
3 دقيقة قراءة
تفوق أرقام ما قبل كورونا.. صادرات تركيا ترتفع 109 % في أبريل
أكّد وزير التجارة التركي محمد موش، ارتفاع معدل الصادرات التركية خلال شهر أبريل/نيسان بنسبة 109 بالمئة، في ما يُعَدّ ثاني أعلى معدل صادرات شهرية لجميع السنوات، ويفوق صادرات ما قبل الجائحة.
تفوق أرقام ما قبل كورونا.. صادرات تركيا ترتفع 109 % في أبريل
وزير التجارة التركي: انخفاض العجز التجاري بنسبة 31.9 بالمئة في أبريل/نيسان إلى 3.1 مليار دولار / AA
3 مايو 2021

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، ارتفاع معدَّل الصادرات التركية خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 109 بالمئة، إلى 18.8 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

جاء ذلك في تصريح له الاثنين، حول بيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل/نيسان 2021.

وأوضح موش أن معدل الزيادة في الصادرات هو "أعلى رقم محقَّق لشهر أبريل على الإطلاق، وأيضاً ثاني أعلى صادرات شهرية لجميع السنوات".

وأشار إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 31.9 بالمئة في أبريل/نيسان إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف قائلاً: "حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار".

وأوضح أن الصادرات التركية شهدت انتعاشاً قوياً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2020، مضيفاً: "تسارعت صادراتنا أكثر في الربع الأول من عام 2021 وأصبحت أقوى عنصر في نموّ الدخل القومي".

ولفت إلى أن المؤشّرات المعلنة للعام الجاري تشير إلى مسار قويّ للاقتصاد التركي، إذ ارتفعت الصادرات في الربع الأول من 2021، بنسبة 17.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، بقيمة صادرات بلغت 50 مليار دولار.

وذكر الوزير أن صادرات شهر أبريل لعام 2019، قبل انتشار الوباء، كانت شهدت زيادة بمعدل 22.3 بالمئة، مؤكداً أن الصادرات أصبحت في مستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وحول أرقام الواردات، قال موش إن قيمتها في أبريل/نيسان الماضي زادت بنسبة 61.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبلغت 21.9 مليار دولار.

وأضاف أن عجز التجارة الخارجية في أبريل/نيسان الماضي انخفض بنحو 1.5 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وصرّح الوزير بأن حجم الصادرات اقترب من هدف التصدير على الأمد المتوسط لنهاية 2021 البالغ 184 مليار دولار، مضيفاً: "حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار".

وأكد أنهم وضعوا أجندة شاملة تتماشى مع الأهداف والأولويات، مضيفاً: "نريد استخدام قربنا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية بشكل أكثر فاعلية في تجارتنا الخارجية وتعزيز تفوُّق بلدنا في الإنتاج والتوريد".

وتابع: "كذلك نرغب في تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر في الفترة المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us