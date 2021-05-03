أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، ارتفاع معدَّل الصادرات التركية خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 109 بالمئة، إلى 18.8 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.

جاء ذلك في تصريح له الاثنين، حول بيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل/نيسان 2021.

وأوضح موش أن معدل الزيادة في الصادرات هو "أعلى رقم محقَّق لشهر أبريل على الإطلاق، وأيضاً ثاني أعلى صادرات شهرية لجميع السنوات".

وأشار إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 31.9 بالمئة في أبريل/نيسان إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف قائلاً: "حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار".

وأوضح أن الصادرات التركية شهدت انتعاشاً قوياً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2020، مضيفاً: "تسارعت صادراتنا أكثر في الربع الأول من عام 2021 وأصبحت أقوى عنصر في نموّ الدخل القومي".

ولفت إلى أن المؤشّرات المعلنة للعام الجاري تشير إلى مسار قويّ للاقتصاد التركي، إذ ارتفعت الصادرات في الربع الأول من 2021، بنسبة 17.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، بقيمة صادرات بلغت 50 مليار دولار.

وذكر الوزير أن صادرات شهر أبريل لعام 2019، قبل انتشار الوباء، كانت شهدت زيادة بمعدل 22.3 بالمئة، مؤكداً أن الصادرات أصبحت في مستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وحول أرقام الواردات، قال موش إن قيمتها في أبريل/نيسان الماضي زادت بنسبة 61.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبلغت 21.9 مليار دولار.

وأضاف أن عجز التجارة الخارجية في أبريل/نيسان الماضي انخفض بنحو 1.5 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وصرّح الوزير بأن حجم الصادرات اقترب من هدف التصدير على الأمد المتوسط لنهاية 2021 البالغ 184 مليار دولار، مضيفاً: "حان الوقت للحديث عن زيادة صادراتنا السنوية لتتجاوز 200 مليار دولار".

وأكد أنهم وضعوا أجندة شاملة تتماشى مع الأهداف والأولويات، مضيفاً: "نريد استخدام قربنا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية بشكل أكثر فاعلية في تجارتنا الخارجية وتعزيز تفوُّق بلدنا في الإنتاج والتوريد".

وتابع: "كذلك نرغب في تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية بالتوازي مع تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر في الفترة المقبلة".