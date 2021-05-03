قالت رئاسة شؤون الحرمين، وهي هيئة سعودية تتولى إدارة شؤون الكعبة بمكة المكرَّمة والمسجد النبوي بالمدينة المنوَّرة، إنها التقطت للمرة الأولى صوراً فائقة الجودة، للحجر الأسود الذي يحمل مكانة مقدَّسة للمسلمين.

وأشارت الرئاسة في تغريدة أرفقت بها الصور إلى أنها التُقِطت بتقنية (Focus Stack Panorama) التي يمكنها التقاط صور تبلغ دقتها 49 ألف ميغابكسل.

كما أشارت إلى أن التقنية المذكورة يمكنها "تجميع الصور بوضوح مختلف حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة".

وأوضحت الرئاسة في تغريدة ثانية بعض المعلومات الفنية المتعلقة بتقنية التصوير، قائلة إن مدة التصوير بلغت 7 ساعات، والتُقطت 1050 صورة بتقنية "Focus Stack Panorama".

وبيّنَت أن دقة الصورة هي 49 ألف ميغابكسل، كما وصلت مدة معالجة الصور إلى أكثر من 50 ساعة عمل.

ويُعتبر الحجر الأسود نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.