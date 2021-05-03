أجرت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية، اختبارات ناجحة لنظام محلي خاص بإطلاق القذائف من دبابات "M60TM".

جاء ذلك وفق تغريدة عبر تويتر نشرها الاثنين، إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.

وقال دمير إنهم من جهة يحدّثون دبابات "M60TM" التي يملكها الجيش التركي، ومن جهة أخرى يزيدون نسبة الاكتفاء الذاتي في مكونات هذه الآلات العسكرية.

وأضاف أنه في هذا الإطار أُجريَت اختبارات ناجحة لنظام "فولكان-م" لإطلاق القذائف من الدبابات المذكورة.

وأوضح أن تجارب النظام الذي طوّرته محلياً شركة "أسيلسان" التركية، شملت ضرب الأهداف الثابتة عبر إطلاق القذائف من الدبابات وهي تتحرك. وأكد دمير استكمال الاختبارات بنجاح.

وتأسست شركة "أسيلسان"، التي تشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية، عام 1975، بمبادرة من "مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات.