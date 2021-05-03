أكد متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

وأفاد جليك في تصريحات أدلى بها الاثنين، بأن أعمالهم متواصلة مع ليبيا وتمرّ بمراحل دقيقة.

وبشأن استهداف اليونان طالبي اللجوء، قال جليك: "على المبادرين بإعطاء تركيا دروساً في قضايا مختلفة أن يُخرِجوا ديمقراطيتهم أولاً من مياه البحر المتوسط".

وحول قضية قبرص، شدّد جليك على ضرورة الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، دولةً ذات رؤية ومكانة دولية متساوية مع قبرص الرومية.

وأضاف: "أي نهج يتجاهل أتراك قبرص وجمهوريتهم وقضيتهم، ليس مجالاً للتفاوض".

واستنكر جليك تصريحات رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسيادس التي هاجم فيها تركيا مؤخراً.

ولفت إلى أن أناستاسيادس قال في معرض حديثه عن تركيا: "هؤلاء الوقحون الساعون وراء أحلام الإمبراطورية العثمانية".

وأشار جليك إلى أن تلك التصريحات المرفوضة كلياً تمثل قلة احترام تجاه تركيا وشعبها، وينبغي أن لا تصدر عن شخص بات زعيماً لمجتمع بشكل أو بآخر.

وأكّد أن أناستاسيادس أدلى بتلك التصريحات في "لحظة جنون كبيرة" انتابته بسبب مطالبة قبرص التركية بحقوقها المشروعة المتمثلة في المساواة في السيادة والوضع الدولي.