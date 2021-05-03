سياسة
2 دقيقة قراءة
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضمّ جنوداً أمريكيين في صلاح الدين
استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية جوية تضمّ جنوداً أمريكيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، دون وقوع إصابات. ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من هجوم بصاروخين استهدف مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة للجنود الأمريكيين غربي العاصمة العراقية.
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضمّ جنوداً أمريكيين في صلاح الدين
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية جوية تضمّ جنوداً أمريكيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق / AA
3 مايو 2021

استهدف هجوم صاروخي الاثنين، قاعدة عسكرية جوية تضمّ جنوداً أمريكيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، دون وقوع إصابات.

ونقلت الأناضول عن سمير الشهابي النقيب في شرطة محافظة صلاح الدين، قوله إن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقها مجهولون، وسقطت داخل قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين".

وأضاف الشهابي أن الهجوم لم يخلّف إصابات بشرية أو خسائر مادية، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة المحلية بدأت تمشيط محيط القاعدة.

ووقع آخر هجوم على القاعدة في 18 أبريل/نيسان الماضي، وتسبب في إصابة شخصين من القوات العراقية بجروح جرّاء سقوط صاروخين داخل القاعدة.

ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم واحد من هجوم بصاروخين استهدف مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة للجنود الأمريكيين غربي العاصمة العراقية، دون وقوع إصابات.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم حتى الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش، كما لم تعلّق السلطات العراقية أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن على الهجوم.

وفي سياق متصل، أُطلِقت ثلاثة صواريخ مساء الاثنين، على قاعدة جوية شمال بغداد تضمّ جنوداً أمريكيين، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرّضت قواعد عسكرية تضمّ قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، واتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us