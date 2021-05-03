استهدف هجوم صاروخي الاثنين، قاعدة عسكرية جوية تضمّ جنوداً أمريكيين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، دون وقوع إصابات.

ونقلت الأناضول عن سمير الشهابي النقيب في شرطة محافظة صلاح الدين، قوله إن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقها مجهولون، وسقطت داخل قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين".

وأضاف الشهابي أن الهجوم لم يخلّف إصابات بشرية أو خسائر مادية، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة المحلية بدأت تمشيط محيط القاعدة.

ووقع آخر هجوم على القاعدة في 18 أبريل/نيسان الماضي، وتسبب في إصابة شخصين من القوات العراقية بجروح جرّاء سقوط صاروخين داخل القاعدة.

ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم واحد من هجوم بصاروخين استهدف مطار بغداد الدولي الذي يضمّ قاعدة للجنود الأمريكيين غربي العاصمة العراقية، دون وقوع إصابات.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم حتى الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش، كما لم تعلّق السلطات العراقية أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن على الهجوم.

وفي سياق متصل، أُطلِقت ثلاثة صواريخ مساء الاثنين، على قاعدة جوية شمال بغداد تضمّ جنوداً أمريكيين، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرّضت قواعد عسكرية تضمّ قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، واتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.