سياسة
2 دقيقة قراءة
الجزائر.. الحجز على 850 مليون دولار وعقارات وأراضٍ من حقبة بوتفليقة
أصدرت وزارة العدل الجزائرية الاثنين، بياناً قالت فيه إن السلطات حجزت على أموال قُدّرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
الجزائر.. الحجز على 850 مليون دولار وعقارات وأراضٍ من حقبة بوتفليقة
القضاء الجزائري يحجز على 850 مليون دولار ومركبات وعقارات في إطار تحقيقات فساد حقبة بوتفليقة / AFP
3 مايو 2021

أعلنت وزارة العدل الجزائرية الاثنين، أن القضاء حجز على أموال قُدّرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "في إطار مكافحة الفساد تمكّنت الجهات القضائية من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة على التراب الوطني".

وذكر البيان أنه جرى "حجز 52.73 مليار دينار (400 مليون دولار)، منها 39 مليار دينار (300 مليون دولار) صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة".

بالإضافة إلى ذلك، حُجز على 1.95 مليون يورو (2.35 مليون دولار)، منها 678 ألف يورو صودرت، فضلاً عن حجز 213 مليون دولار منها 198 مليون دولار صودرت، ليكون مجموع ما حُجز نحو 850 مليون دولار، وفق البيان.

وذكر بيان وزارة العدل أنه حُجزت 4766 مركبة، منها 4689 صودرت، إضافة إلى 6 سفن صودرت.

وبشأن العقارات كشف البيان عن حجز 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية (زراعية)، منها 214 صودرت، إضافة إلى 119 مسكناً و27 محلاً تجارياً، دون أن تحدد قيمتها المالية.

وقبل أسابيع قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق بوتفليقة (1999-2019).

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.

لكن عبد القادر بن قرينة، المرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us