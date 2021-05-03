سياسة
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بعد بيعه في صفقة مليارية.. هل يعود نجم الإنترنت القديم "ياهو"؟
صفقة بين شركة "فيريزون" الأمريكية العملاقة وصندوق استثمار خاصّ، لبيع "ياهو" و"AOL" مقابل خمسة مليارات دولار.
بعد بيعه في صفقة مليارية.. هل يعود نجم الإنترنت القديم "ياهو"؟
أفل نجم "ياهو" خلال السنوات الماضية بعد تحوُّل المستخدمين إلى منصات أحدث مثل "غوغل" و"فيسبوك" / AFP
3 مايو 2021

أعلنت شركة "فيريزون" الأمريكية العملاقة للاتصالات الاثنين، الاتفاق على صفقة مع صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة، تقضي ببيع نجمَي الإنترنت الآفلَين "ياهو" و"AOL" مقابل خمسة مليارات دولار.

وتشمل الصفقة مع صندوق "أبولو غلوبل ماناجمنت" أيضاً وحدة "فيريزون ميديا" بأكملها، بما فيها عمليات تكنولوجيا الإعلان للعلامتين التجاريتين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت "فيريزون" في بيان، أنها ستحصل من الصندوق الاستثماري "أبولو" على 4.25 مليار دولار نقداً، في حين ستكون 750 مليون دولار على شكل أسهم تفضيلية.

وأشارت "فيريزون" إلى أنها ستحتفظ بنسبة 10 بالمئة في الشركة، التي ستبقى تحت إدارة الرئيس التنفيذي غورو غاورابان، عند إتمام الصفقة، المتوقع خلال الفصل الثاني من العام الجاري.

وكانت "فيريزون" استحوذت على "ياهو" عام 2017 مقابل نحو 4.5 مليار دولار، وأدمجته في وحدتها مع "AOL"، الذي كانت استحوذت عليه عام 2015 مقابل 4.4 مليار دولار من "تايم وورنر".

إلا أن زخم رمزَي الإنترنت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أخذ في التراجع، وكذلك حصتاهما في السوق ومداخيلهما الإعلانية، إذ تَحوَّل مستخدمو الإنترنت إلى منصات أحدث منها "غوغل" و"فيسبوك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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