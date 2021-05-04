سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 مايو/أيار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 مايو/أيار 2021
وفد تركي رفيع المستوى يزور طرابلس ويضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات / AA
4 مايو 2021

أهم الأحداث:

وفد تركي رفيع المستوى يلتقي الدبيبة في طرابلس، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي يؤكد أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

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وفد تركي رفيع المستوى يلتقي الدبيبة في طرابلس

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وأكد الوزير التركي في تغريدة الاثنين، دعم بلاده حكومة الوحدة الوطنية الليبية. [TRT عربي]

وأشار إلى أنهما بحثا خلال اللقاء متابعة المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأضاف: "ستعود الشركات التركية إلى ليبيا وستساهم في تنمية البلاد". [TRT عربي]

ويزور جاوش أوغلو حالياً طرابلس برفقة وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان. وخلال الزيارة التقى وزير الدفاع التركي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، في العاصمة طرابلس. [TRT عربي]

"العدالة والتنمية" التركي: سنبحث قضايانا مع مصر عبر آليات جديدة

أكد متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر. [الأناضول]

وأفاد جليك في تصريحات صحفية أدلى بها الاثنين، بأن زيارة الوفد التركي الذي يترأسه نائب وزير الخارجية إلى القاهرة تأتي في هذا الإطار. [الأناضول]

وأكد ضرورة تباحث الطرفين بشأن قضايا أمنية إقليمية، على رأسها مسائل البحر المتوسط، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مثل اتفاقيات التنقيب عن الغاز في المتوسط. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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