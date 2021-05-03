سياسة
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شاهد | الاحتلال يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح المعتصمين في القدس المحتلة
أصيب فلسطينيان بجروح عقب اعتداء نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون مساء الاثنين، بحقّ الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهدَّدة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
شاهد | الاحتلال يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح المعتصمين في القدس المحتلة
الاحتلال يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح المعتصمين في القدس المحتلة / AA
3 مايو 2021

أصيب فلسطينيان بجروح، عقب اعتداء نفّذَته قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون مساء الاثنين، بحق الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهدَّدة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح، ونقْل المصابَين إلى المستشفى.

وحسب مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب وبرشّهم ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى مستوطنون على الأهالي في الحي.

والأحد أجّلَت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهدَّدة بالإجلاء عن منازلها في حي الشيخ جراح، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين 4 أيام (حتى الخميس) للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل إصدار القرار النهائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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