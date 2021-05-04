أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مساء الاثنين، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عاماً من زواجهما.

وقال غيتس في بيان مشترك، نشره على حسابه بموقع "تويتر" إنه وزوجته سيواصلان العمل معاً في العمل الخيري الذي يشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

وجاء في البيان: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا".

وتابع الزوجان في البيان: "على مدى السنوات الـ27 الماضية قمنا بتربية 3 أطفال رائعين، وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من عيش حياة صحية ومنتجة".

وأوضحا قائلين: "سنواصل عملنا معاً في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معاً كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا".

وفي دعوى الطلاق يطلب الزوجان من المحكمة "إنهاء الزواج" وتقسيم ممتلكاتهما ومصالحهما التجارية والتزاماتهما "على النحو المنصوص عليه في عقد الانفصال"، على الرغم من عدم الإعلان عن هذا الاتفاق.

ويحتل بيل غيتس المرتبة الرابعة في قائمة فوربس لأثرياء العالم إذ تقدر ثروته بنحو 124 مليار دولار.

والعام الماضي أعلن بيل غيتس تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة شركته "مايكروسوفت"، للتركيز في إدارة مؤسسته الخيرية "بيل وميليندا غيتس" غير الربحية جنباً إلى جنب مع زوجته.

وأعلن الملياردير بيل غيتس وميليندا غيتس اللذان أسسا واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم أنهما تقدما بطلب للمحكمة لإنهاء زواجهما الذي دام 27 عاماً، لكنهما تعهدا في بيان مشترك بمواصلة العمل الخيري معاً.

وأصبحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس واحدة من أقوى المؤسسات وأكثرها تأثيراً في مجال الصحة العامة العالمية، إذ أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين من أجل مكافحة الفقر والمرض.

وقدمت المؤسسة الدعم لبرامج نالت إشادة واسعة في القضاء على الملاريا وشلل الأطفال وتوفير التغذية للأطفال واللقاحات. وخصصت المؤسسة العام الماضي نحو 1.75 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وكان قد تم تدشين مؤسسة بيل وميليندا غيتس غير الهادفة للربح ومقرها سياتل عام 2000، وتصنف كأكبر مؤسسة خيرية خاصة في الولايات المتحدة وواحدة من أكبر المؤسسات في العالم. ويبلغ صافي أصولها 43.3 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات المالية التي تم الكشف عنها على موقع المؤسسة.