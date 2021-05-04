سياسة
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تسريب لوزيرة سابقة: نتنياهو ديكتاتور تحركه شهوة السلطة وعليه أن يرحل
قالت "أيليت شاكيد" وزيرة العدل السابقة وأبرز الشخصيات في حزب "يمينا"، في تسريب صوتي مسرب، إن نتنياهو "ديكتاتور تحركه شهوة السلطة والقوة"، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة.
تسريب لوزيرة سابقة: نتنياهو ديكتاتور تحركه شهوة السلطة وعليه أن يرحل
الوزيرة الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد قالت إن نتنياهو "ديكتاتور تحركه شهوة السلطة والقوة"
4 مايو 2021

وصفت وزيرة إسرائيلية سابقة، الاثنين، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو بـ"الديكتاتور الذي تحركه شهوة السلطة والقوة".

جاء ذلك في تسريب صوتي نشرته القناة (12) الإسرائيلية، لأيليت شاكيد، وزيرة العدل السابقة (2015- 2019) وأبرز شخصية في حزب "يمينا" بعد زعيمه نفتالي بينيت.

ويأتي التسريب قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، وسط تعويل الأخير على حزب "يمينا" للانضمام إليه وتشكيل حكومة بالتناوب.

وقالت شاكيد في المقطع المسرب خلال حديثها مع شخص لم تُعرف هويته عن نتنياهو: "أهم شيء بالنسبة إليه الآن هو المحاكمة (..)، كل اعتباراته وتصرفاته تتمحور حول المحاكمة، يجب أن يرحل نتنياهو".

واعتبرت أن نتنياهو يخشى أن يقرر في النهاية طلب العفو من المحكمة أو صفقة التماس (اتفاق يقدم بموجبه المدّعي العام تنازلاً إلى المدّعى عليه مقابل إقراره بالذنب).

وانطلقت في 24 مايو/أيار الماضي محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية بالقدس الشرقية بتهم خيانة الأمانة والاحتيال والرشوة في 3 قضايا فساد.

وقالت شاكيد إن نتنياهو "يريد الاستمرار والبقاء في الحكم، لديه شهوة السلطة والقوة هو وزوجته، إنهما كالديكتاتوريين والطغاة".

مع ذلك، أكدت شاكيد التي كانت الرقم "2" في قائمة "يمينا" في الانتخابات الماضية، أن مفاوضات تجرى بين بينيت ونتنياهو لتشكيل حكومة بالتناوب على أن يتولى الأول رئاستها لمدة عام ونصف العام، فيما يقوم الأخير بالمهمة لعامين ونصف العام.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن نتنياهو استعداده لقبول طلب نفتالي بينيت بترتيب التناوب، من أجل إنجاح مهمة تشكيل الحكومة التي تنتهي مهلتها مساء غد الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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