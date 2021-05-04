تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الهند عشرين مليوناً منذ بدء تفشي الوباء، بحسب البيانات الرسمية، في وقت لا تزال المستشفيات في البلاد تختنق بالمصابين.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أحصت الهند 357.229 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 20.3 مليوناً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. وسُجّلت 3449 وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 222.408 وفاة.

وأحصى البلد الذي يعدّ 1.3 مليار نسمة ويواجه موجة وبائية ثانية أكثر ضراوةً، ثمانية ملايين إصابة جديدة منذ نهاية مارس/آذار.

وتغرق المستشفيات بالمصابين وتعاني من نقص في الأكسيجين والأدوية والأسرّة، رغم تدفّق المساعدات الدولية في الأيام الأخيرة.

إلا أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة تراجعت في الأيام الأخيرة، بعد أن بلغت ذروتها مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة الجمعة، لتتدنى قليلاً السبت مع 392.500 ثم الأحد مع 368 ألفاً، وتنخفض إلى أقلّ من 360 ألفاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها عشرين مليون حالة. وسجلت الهند الملايين العشرة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلاً على أربعة أشهر لتسجيل الملايين العشرة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

في سياق ذلك، دعا زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي إلى العزل العام والإغلاق مع تخطي إجمالي عدد الإصابات حاجز عشرين مليوناً، وقال: إن "السبيل الوحيد لوقف انتشار الكورونا الآن هو الإغلاق التام، إن تقاعس حكومة الهند عن التحرك يقتل الكثير من الأبرياء".

وتعزف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن فرض العزل العام والإغلاق خشية التداعيات الاقتصادية، لكن بعض الولايات فرضت قيوداً اجتماعية خاصة بها.

وتتزامن الزيادة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند مع تراجع شديد في عمليات التطعيم لوجود مشاكل في الإمداد والتوصيل. حيث لم تتمكن البلاد سوى من تطعيم 9.5 في المئة من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة بجرعة لقاح واحدة على الأقل.