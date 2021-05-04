سياسة
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سقطت من علو شاهق.. ثاني أكبر مسؤولة بسفارة سويسرا في إيران تلقى حتفها
ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران توفيت إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.
سقطت من علو شاهق.. ثاني أكبر مسؤولة بسفارة سويسرا في إيران تلقى حتفها
تمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران / Reuters
4 مايو 2021

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن موظفة كبيرة في السفارة السويسرية في طهران توفيت، الثلاثاء، إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ، مجتبى خالدي، قوله إن الموظفة التي تدعى "سيلفا ب" (52 عاماً) سقطت من شرفة منزلها في منطقة كامرانية.

من جهتها، قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مراسلها إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية، وكانت تعيش في الطابق 17 بالمبنى وذكرت أنها تبلغ من العمر 52 عاماً.

ولم يورد أي من التقريرين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها، فيما نقل عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن التحقيقات تجري لكشف أسباب الحادثة.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران بعد فترة وجيزة من الثورة الإيرانية عام 1979.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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