أعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، انطلاق مناورات "المدافع - أوروبا 21" في ألبانيا، بمشاركة الولايات المتحدة و26 بلداً أوروبياً، بما فيها تركيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن المناورات التي يتم التحضير لها من مارس/آذار الماضي انطلقت بمشاركة 28 ألف عسكري، وتستمر لغاية منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح متحدث البنتاغون أن المناورات تحمل طابعاً دفاعياً، وتركز على ردع الاعتداءات، وإعداد القوات للاستجابة للأزمات، وتنفيذ عمليات موسعة إن تطلب الأمر، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "المدافع ـ أوروبا 21" انطلقت في ألبانيا، وأنها تشمل العديد من المناورات الوطنية المرتبطة بعضها ببعض.

وأفاد كيربي أن المناورات تتزامن مع أخرى في ولاية ألاسكا الأمريكية تحت اسم مناورات "الساحل الشمالي"، بمشاركة سلاح الجو الأمريكي، والقوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

ويشارك في مناورات "الساحل الشمالي" 15 ألف عسكري و240 طائرة، بحسب ما ذكره كيربي.

ومن المتوقع أن تتسبب المناورتان في انزعاج روسي، فيما قال كيربي إن ما يميز الولايات المتحدة عن روسيا في هذه المناورات هو تصرفها بشفافية.