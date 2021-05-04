سياسة
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مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في دول عربية وإسلامية.. ماذا توقَّع؟
أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك، موضحاً أن 13 مايو/أيار الجاري سيكون عيد الفطر فلكياً.
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في دول عربية وإسلامية.. ماذا توقَّع؟
أشار مركز الفلك الدولي إلى أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو/أيار / AA
4 مايو 2021

أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك، موضحاً أن 13 مايو/أيار الجاري سيكون عيد الفطر فلكياً.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو/أيار 2021.

كما لفت المركز إلى أن دولاً أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان الماضي، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو/أيار الجاري، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس وإما الجمعة.

من جانبه قال مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة حول الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو/أيار الجاري إن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوماً ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو/أيار.

وأضاف موضحاً: "بالنسبة إلى الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو/أيار فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا، بينما رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في معظم قارة إفريقيا وفي وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في معظم الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وأكمل محمد شوكت عودة: "من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو/أيار أيضاً، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو/أيار في بعضها مثل باكستان وبروناي، لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء في هذه المناطق بالعين المجردة، وبالنسبة إلى وضع الهلال يوم الأربعاء 12 مايو/أيار في بعض المدن العربية والإسلامية".

وفي شرحه حدد مدير مركز الفلك الدولي الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس في بعض العواصم كما يلي:

- جاكرتا (إندونيسيا): يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة 24 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- أبو ظبي (الإمارات): يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و21 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- مكة المكرمة (السعودية): يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و57 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

- عمان والقدس (الأردن وفلسطين): يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

- القاهرة (مصر): يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

- الرباط (المغرب): يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و40 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

جدير بالذكر أن هذه الأرقام تشير إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق، حسب المركز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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