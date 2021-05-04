أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق وقف برنامجين يُعرضان في شهر رمضان الحالي على فضائيتين عراقيتين، بسبب مشاهد العنف فيهما التي أثارت استياء كثير من المشاهدين ونشطاء التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان الاثنين، إنها وقفت بثّ برنامجَي "طنب رسلان" الذي يُعرض على قناة "آسيا" و"طلقة توني" الذي يُبث على شاشة "زاكروس" الكردية، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للدستور.

ولفتت إلى أن البرنامجين خالفا لائحة البث المُلزمة لوسائل الإعلام التي تمنع البث أو إعادة البث للمواد تروّج لأي شكل من أشكال الإرهاب، أو لأي جماعة تمارس أو تشجع على ممارسة الأعمال الإرهابية أو النشاطات الإجرامية.

وأشارت إلى أن لائحة البث التي خالفها البرنامجان تحظر بث أي مواد تمجد الجرائم بكل أشكالها وصورها، أو عرضها بشكل يمكن أن يغري أو يشجع على إعادة ارتكابها، أو تنطوي على إضفاء صفة البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها بأي شكل من الأشكال.

وتختطف مجموعة ترتدي زي تنظيم داعش الإرهابي في برنامج "طنب رسلان" أحد الممثلين أو المشاهير الضيوف، وتدعي تفخيخه لإرساله لتفجير نفسه بين المدنيين، قبل أن يدهم أفراد الحشد الشعبي المنطقة في اللحظات الأخيرة لإفشال "المهمة" الافتراضية.

أما برنامج "طلقة توني" فيتضمن شجاراً يحدث أثناء استضافة أحد الممثلين ينتج عنه إصابة مقدم البرنامج بطلقة نارية.