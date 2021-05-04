سياسة
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بسبب الصيام في رمضان.. يميني متطرف يهاجم عمال التوصيل المسلمين في فرنسا
اعتبر اليميني الفرنسي المتطرف ذو الأصول المصرية جون مسيحة أن عمال التوصيل المسلمين في شركة أوبر خلال شهر رمضان، الذين يعودون لبيوتهم وقت الإفطار، انعكاس لمشروع أسلمة فرنسا.
بسبب الصيام في رمضان.. يميني متطرف يهاجم عمال التوصيل المسلمين في فرنسا
اليميني المتطرف جون مسيحة يهاجم المسلمين في شركات التوصيل بسبب شهر رمضان / Reuters
4 مايو 2021

هاجم اليميني الفرنسي المتطرف ذو الأصول المصرية جون مسيحة عمال التوصيل المسلمين في شركة أوبر خلال شهر رمضان.

وقال مسيحة في تغريدة إنه "أصبح من الصعب الحصول على وجبة في رمضان بسبب كثرة العمال المسلمين في شركات التوصيل، والسبب هو عودتهم إلى بيوتهم مبكراً للإفطار".

واعتبر ذلك تهديداً للقيم الجمهورية الفرنسية، وأضاف ساخراً " لا!.. أسلمة فرنسا هي مجرد خيال وسط اليمين المتطرف".

وأشار مسيحة إلى أن "أسلمة فرنسا" هو نتاج استغلال البؤس الإنساني، مهاجماً الشركات متعددة الجنسيات في فرنسا مثل أوبر.

وجون مسيحة هو يميني متطرف ذو أصول مصرية كان اسمه باسم حسام مسيحة قبل تغييره، ويعتبر أحد أهم المناصرين لحزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تتزعمه مارين لوبان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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