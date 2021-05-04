هاجم اليميني الفرنسي المتطرف ذو الأصول المصرية جون مسيحة عمال التوصيل المسلمين في شركة أوبر خلال شهر رمضان.

وقال مسيحة في تغريدة إنه "أصبح من الصعب الحصول على وجبة في رمضان بسبب كثرة العمال المسلمين في شركات التوصيل، والسبب هو عودتهم إلى بيوتهم مبكراً للإفطار".

واعتبر ذلك تهديداً للقيم الجمهورية الفرنسية، وأضاف ساخراً " لا!.. أسلمة فرنسا هي مجرد خيال وسط اليمين المتطرف".

وأشار مسيحة إلى أن "أسلمة فرنسا" هو نتاج استغلال البؤس الإنساني، مهاجماً الشركات متعددة الجنسيات في فرنسا مثل أوبر.

وجون مسيحة هو يميني متطرف ذو أصول مصرية كان اسمه باسم حسام مسيحة قبل تغييره، ويعتبر أحد أهم المناصرين لحزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تتزعمه مارين لوبان.