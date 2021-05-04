أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، نجاح منظومة الدفاع الجوي التركية "حصار أ" (HİSAR-A)، في اجتياز اختبارات خضعت لها.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، قالت الوزارة، إن المنظومة الصاروخية، نجحت في استهداف طائرة اختبار، الاثنين، في ولاية أقسراي وسط تركيا.

وتوفر منظومة "حصار أ" دفاعاً فعالاً ضد الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز"، وصواريخ جو -أرض ، كما يمكنها حماية الوحدات الثابتة والوحدات المدرعة المتحركة، فضلاً عن قدرتها على تغيير الموقع ورد فعل في وقت قصير .

وتهدف مشاريع "حصار" إلى تلبية احتياجات الدفاع الجوي متوسط ومنخفض الارتفاع للقوات المسلحة، وإكساب تركيا منظومة دفاع جوي صاروخي تعتبر منافسة لنظيراتها في العالم.

وستكون منظومات "حصار" فعالة ضد الطائرات والمروحيات والصواريخ، والطائرات دون طيار، وصواريخ جو أرض، المصنعة ضمن مشروع "غوك توغ" التركي والتي من المستهدف استخدامها في المنظومات الأرضية المطورة في المشروع.