سياسة
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"الدوري الإسباني" يحقق في احتمال خرق ميسي لبروتوكول كورونا.. ماذا حدث؟
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقاً في خرق محتمل لبروتوكول "كوفيد-19" في حفل نظمه قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي في منزله، لأعضاء الفريق برفقة صديقاتهم، ويمنع البروتوكول لقاء أكثر من ستة أشخاص في منازل خاصة في برشلونة.
"الدوري الإسباني" يحقق في احتمال خرق ميسي لبروتوكول كورونا.. ماذا حدث؟
ميسي دعا لاعبي نادي برشلونة إلى حفل أقامه في منزله بالعاصمة الإسبانية / Reuters
4 مايو 2021

فتحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تحقيقاً بعد الحفل الذي نظمه لاعبو نادي برشلونة في منزل قائدهم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لخرق محتمل لبروتوكول كورونا خاص بالدوري الإسباني.

وأكدت مصادر داخل الرابطة أنهم سيحققون في الأمر، معتبرين أن الحفل كان من الممكن أن يؤدي إلى "انتهاك محتمل لبروتوكولات كوفيد".

واجتمع لاعبو برشلونة، بعضهم برفقة صديقاتهم، يوم الاثنين في منزل قائدهم ميسي، في حين يُمنع لقاء أكثر من ستة أشخاص في منازل خاصة في برشلونة.

وأوضحت وسائل الإعلام الكاتالونية أن الهدف من الاجتماع كان تقوية الروابط قبل السباق النهائي على لقب الدوري والاحتفال بلقب كأس ملك إسبانيا الذي توج به البلاوغرانا منتصف أبريل/نيسان الماضي على حساب أتلتيك بلباو.

وحسب الصور التي نُشرت في وسائل الإعلام، يمكن مشاهدة لاعبين مثل سيرجي روبرتو أو الشاب بيدري يغادران منزل ميسي. وفي مقطع فيديو، يمكن أيضاً سماع هتافات "كامبيونيس، كامبيونيس !" (أبطال، أبطال!) بالإسبانية.

وقال نائب رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية بير أراغونيس الثلاثاء إن "وكالة الصحة العامة (الإقليمية الكاتالونية) ستدرس هذه الحالة وتحدد ما إذا كانت ستذهب إلى أبعد من ذلك".

وأضاف المسؤول الكاتالوني "نود أن ندعو الجميع إلى احترام الإجراءات وأن نطلب من هؤلاء الأشخاص الذين يحظون بشعبية أن يفعلوا ذلك بطريقة أكثر كثافة، لأن هذا يولد نموذجاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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