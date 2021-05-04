سياسة
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الهند.. ثبوت إصابة ثمانية أسود في حديقة حيوان بكورونا
أعلنت الحكومة الهندية الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، بعد ظهور أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، وتعد الهند ثاني أعلى بلد من حيث الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
الهند.. ثبوت إصابة ثمانية أسود في حديقة حيوان بكورونا
ظهرت أعراض ضيق في التنفس على الأسود المصابة ما أدى إلى إغلاق الحديقة / AFP
4 مايو 2021

أعلنت الحكومة الهندية الثلاثاء، إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

وكانت سلطات الحديقة في ولاية حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس/آذار بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى إلى إغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

وتأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية "استناداً إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

وسجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يومياً لثلاثة عشر يوماً متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليوناً، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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