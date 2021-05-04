أعلنت دار مزادات "كريستي"، الثلاثاء، بيع زجاجة من النبيذ الفرنسي ظلت أكثر من عام في مدار على متن محطة الفضاء الدولية.

وتعتقد دار المزادات أن المشتري قد يدفع نحو مليون دولار لامتلاكها.

الزجاجة "بيتروس 2000" واحدة من 12 زجاجة أرسلت إلى الفضاء في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، ليستكشف الباحثون إمكانية الزراعة خارج الكوكب.

وعادت الزجاجات بعدها بنحو 14 شهراً وقد شهدت تغييراً طفيفاً، وفقاً لخبراء النبيذ الذين أخضعوا عينات منها للتذوق في فرنسا.

وقد أرسلت شركة الفضاء الناشئة "سبيس كارغو أنليميتد" النبيذ إلى الفضاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ضمن جهود جعل النباتات على الأرض أكثر مقاومة لتغير المناخ والأمراض، عبر تعريضها لعوامل ضغط جديدة.

ويريد الباحثون أيضاً أن يفهموا بشكل أفضل عملية النضوج والتخمر وتكوّن الفقاعات في النبيذ.