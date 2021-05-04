كشفت صحيفة الغارديان، الثلاثاء، أن رئيس المخابرات السعودية التقى في دمشق نظيره رئيس مخابرات النظام السوري في أول اجتماع معلن بينهما منذ 2011.

وحسب الصحيفة، يُنظر إلى الاجتماع في سوريا الذي وقع الاثنين على أنه مقدمة لانفراجة وشيكة بين البلدين، بعد أزمة طويلة بينهما.

وانقطعت العلاقات بين البلدين عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011 ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهم إن تطبيع العلاقات بين الرياض ودمشق يمكن أن يبدأ بعد فترة وجيزة من عيد الفطر.

وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته للغارديان، إنه "جرى التخطيط لذلك منذ فترة، إلا أن تغير الأحداث إقليمياً هو ما عجل بذلك".

وكان في استقبال الوفد السعودي بقيادة رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، رئيس مخابرات النظام السوري، علي مملوك، وأحد أهم وجوه النظام.