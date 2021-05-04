سياسة
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أول لقاء معلن.. رئيس الاستخبارات السعودي يلتقي نظيره السوري في دمشق
التقى رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان بنظيره السوري علي مملوك، في دمشق في أول اجتماع معلن بينهما منذ 2011.
أول لقاء معلن.. رئيس الاستخبارات السعودي يلتقي نظيره السوري في دمشق
رئيس الاستخبارات السعودي يلتقي نظيره السوري في دمشق / AP
4 مايو 2021

كشفت صحيفة الغارديان، الثلاثاء، أن رئيس المخابرات السعودية التقى في دمشق نظيره رئيس مخابرات النظام السوري في أول اجتماع معلن بينهما منذ 2011.

وحسب الصحيفة، يُنظر إلى الاجتماع في سوريا الذي وقع الاثنين على أنه مقدمة لانفراجة وشيكة بين البلدين، بعد أزمة طويلة بينهما.

وانقطعت العلاقات بين البلدين عقب الانتفاضة الشعبية عام 2011 ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهم إن تطبيع العلاقات بين الرياض ودمشق يمكن أن يبدأ بعد فترة وجيزة من عيد الفطر.

وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته للغارديان، إنه "جرى التخطيط لذلك منذ فترة، إلا أن تغير الأحداث إقليمياً هو ما عجل بذلك".

وكان في استقبال الوفد السعودي بقيادة رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، رئيس مخابرات النظام السوري، علي مملوك، وأحد أهم وجوه النظام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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