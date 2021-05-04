سياسة
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شاهد | معلمة لبنانية تعتدي على طفل سوري لاجئ بطريقة وحشية
تداول النشطاء مقاطع تُظهر معملة لبنانية تعتدي على طفل سوري لاجئ بوحشية، ما التفاصيل؟
شاهد | معلمة لبنانية تعتدي على طفل سوري لاجئ بطريقة وحشية
يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان للتمييز وسط ظروف معيشية صعبة  / AP
4 مايو 2021

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤلماً يوثق "اعتداء وحشياً" بحق طفل سوري لاجئ في لبنان.

وتداول النشطاء بشكل واسع مشاهد تظهر فتاة لبنانية، قيل إنها معلمة، تضرب طفلاً سورياً بشكل مبرح ومؤلم، في مشاهد أثارت غضباً واسعاً.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بتحرك الحكومة اللبنانية على الفور بعد رصد المشاهد، مؤكدة أن مدعي عام جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تدخل على الفور وفتح تحقيقاً بالحادثة، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأكدت تلك المصادر أن القضاء اللبناني سيتخذ الإجراءات المناسبة والقانونية بحق الفتاة المعتدية، مشدداً على أن "لا شيء يبرر هذه الوحشية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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