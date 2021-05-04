سياسة
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وفد تركي يزور القاهرة الأربعاء والخميس لبحث تطبيع العلاقات
أكدت وزارة الخارجية التركية ونظيرتها المصرية في بيانين منفصلين، الثلاثاء، أن وفداً تركيّاً سيلتقي وفداً مصرياً على مستوى نواب وزراء الخارجية يومي الأربعاء والخميس في القاهرة، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.
وفد تركي يزور القاهرة الأربعاء والخميس لبحث تطبيع العلاقات
شهدت الآونة الأخيرة تصريحات إيجابية من المسؤولين الأتراك والمصريين يمكن أن تبشر بتطبيع العلاقات بين البلدين مجدداً / AA
4 مايو 2021

يزور وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال العاصمة المصرية القاهرة يومي الأربعاء والخميس، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إن مشاورات سياسية بين البلدين ستجري في القاهرة يومي 5-6 مايو/أيار الحالي، برئاسة أونال ونظيره نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.

وأفاد البيان أن المحادثات الاستكشافية، ستتناول الخطوات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان حمل عنوان "المشاورات السياسية بين مصر وتركيا"، إن اللقاءات التي ستجري في القاهرة ستركز على "الخطوات التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات" بين البلدين.

وأضاف البيان: "ستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

وشهدت الآونة الأخيرة تصريحات إيجابية من المسؤولين الأتراك والمصريين، يمكن أن تبشر بتطبيع العلاقات مجدداً بين البلدين بعد قطيعة استمرت لسنوات.

مصدر:AA
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