بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية.

وبحث الجانبان الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون المشترك إلى جانب تقييم العديد من القضايا بين البلدين.

واتفق الزعيمان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا والمملكة العربية السعودية

كما هنأ الرئيس التركي الملك سلمان باقتراب ليلة القدر وكذلك بعيد الفطر المبارك، وفق المصدر نفسه.