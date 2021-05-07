سياسة
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"شيمشك".. كيف حولت تركيا نظام "البرق" إلى درون انتحارية؟
كشفت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، أن الشركة التركية لصناعات الفضاء استطاعت تحويل نظام تدريب الطائرات على إصابة الأهداف الجوية المعروف بـ"شيمشك" إلى طائرة مُسيّرة انتحارية "كاميكاز".
"شيمشك".. كيف حولت تركيا نظام "البرق" إلى درون انتحارية؟
تحويل نظام تدريب الطائرات على إصابة الأهداف الجوية المعروف بـ"شيمشك" إلى طائرة مُسيّرة انتحارية "كاميكاز" / AA
7 مايو 2021

ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، أن الشركة التركية لصناعات الفضاء استطاعت تحويل نظام تدريب الطائرات على إصابة الأهداف الجوية المعروف بـ"شيمشك" إلى طائرة مُسيّرة انتحارية "كاميكاز".

ولفتت المجلة إلى أن نظام "شيمشك"، الذي يعني "البرق" بالتركية، جرى تطويره لتدريب الطائرات على التصويب الجوي عام 2009 ويمكّن الطائرات من محاكاة إصابة أهداف جوية تشمل طائرات وصواريخ معادية.

ويمكن لهذا النظام الجوي الذي يعمل بمحرك نفاث أن ينطلق بسرعة تصل إلى 740 كيلومتراً في الساعة ويُحلّق على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف قدم (نحو 5 آلاف متر).

ولفتت المجلة إلى أن الشركة التركية أعلنت، الشهر الماضي، أنها تمكنت من تطوير هذا النظام "شيمشك" ليعمل طائرة انتحارية قادرة على نقل حمولة متفجرة يصل وزنها إلى 5 كيلوغرامات.

وتقول المجلة إن هناك إمكانية لاستخدامها على متن الطائرات المُسيّرة التركية "Anka"، مشيرة إلى أنه رغم وجود تشابه في طريقة العمل مع نظام هاروب الإسرائيلي، إلا أن النظام التركي يتميز بتكلفته المنخفضة.

وأصبحت تركيا من الدول الرائدة في صناعة الطائرات المُسيّرة الـ"درونز" وتطور تقنيات جديدة لتحويل أنظمة التدريب إلى طائرات هجومية انتحارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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