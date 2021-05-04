سياسة
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"القسام" محذرةً إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يجري بـ"الشيخ جراح"
أعلن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام أن القيادة ترقب ما يجري في حي الشيخ جراح عن كثب، محذراً إسرائيل من عدم وقف العدوان على الحي وأهله.
"القسام" محذرةً إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يجري بـ"الشيخ جراح"
كتائب عز الدين القسام، توجه تحذيراً لإسرائيل حول ما يحصل في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة  / AFP
4 مايو 2021

وجّهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الثلاثاء، تحذيراً لإسرائيل في حال عدم "توقف العدوان على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة".

ووزعت "القسام" تصريحاً مقتضباً صدر عن "قائد هيئة الأركان" محمد الضيف، حذّر فيه إسرائيل من أن "قيادة القسام والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي"، متوعداً إياها "بدفع الثمن غالياً".

ووفق الضيف، فإن "قيادة القسام ترقب ما يجري (في الشيخ جراح) عن كثب"، مُوجهاً التحية إلى "أهلنا الصامدين في القدس المحتلة".

ويعدّ الضيف أحد أبرز المطلوبين الفلسطينيين لإسرائيل منذ أكثر من عقدين، إذ تتهمه بالوقوف وراء عديد العمليات العسكرية الكبرى ضدها، ونجا من عدة محاولات اغتيال آخرها خلال الحرب على غزة عام 2014.

ويكتنف الغموض والسرية نشاط الضيف، وتعتبر شخصيته مجهولة للرأي العام، ولا يظهر إعلامياً إلا فيما ندر من خلال تصريحات مكتوبة أو تسجيلات صوتية.

ومنذ أيام، يسود التوتر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدداً من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والأحد، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

وأثار القرار رفضاً واستنكاراً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين (الإسرائيليين) بامتلاكهم للمنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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