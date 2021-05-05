قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن طائرات إسرائيلية شنت غارة جوية فجر الأربعاء، على المنطقة الساحلية (غرب)، مشيرة إلى أنها "أسفرت عن مقتل مدني وجرح 6 آخرين".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري (لم تسمِّه) قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية (غرب) مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر أن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية”.

وأرفقت الوكالة بالخبر تسجيلاً مصوراً زعمت أنه من منشأة مدنية لصناعة الموادّ البلاستيكية "استهدفها القصف".

وتستهدف إسرائيل بشكل متواصل منذ سنوات مواقع قوات النظام السوري ومواقع إيرانية في سوريا، ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين فينة وأخرى.