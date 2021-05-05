سياسة
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ترمب يتخطى الحظر بإطلاق منصة تواصل جديدة له
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، منصة تواصل اجتماعي جديدة، موجهة إلى أنصاره، قائلاً إنه سينشر في المنصة محتوى "مباشرة من مكتب" الرئيس السابق، في محاولة للقفز فوق الحظر والحجب الذي طاله على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.
ترمب يتخطى الحظر بإطلاق منصة تواصل جديدة له
فريق ترمب وضع منصة "From the Desk of Donald J. Trump" على موقع "Save America" / Reuters
5 مايو 2021

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب الثلاثاء، منصة تواصل اجتماعي جديدة، موجهة إلى أنصاره، قائلاً إنه سينشر في المنصة محتوى "مباشرة من مكتب" الرئيس السابق، في محاولة للقفز فوق الحظر والحجب الذي طاله على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" التي كانت تعد مقربة منه، أن فريق ترمب وضع منصة "From the Desk of Donald J. Trump" على موقع "Save America"، الذي افتُتح بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتأتي هذه الخطوة قبل ساعات من الإعلان المرتقَب من مجلس الإشراف على فيسبوك، الأربعاء، بشأن قراره التعليق الدائم لحساب ترمب الممنوع من استخدام المنصة لاتّهامه بالتحريض على العنف.

ومن المقرر أن يُصدِر المجلس قراره في الخامس من مايو/أيار عند الساعة 13:00 (ت.غ)، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي.

وفرضت منصات فيسبوك وتويتر وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي حظراً على الرئيس السابق، معتبرة أن الملياردير الجمهوري حرّض حشداً من مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني، خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

وبرّرت فيسبوك وتويتر قراريهما بأن الرئيس السابق الذي كان حتى ذلك الحين يحظى بصفة شخصية عامة، قد انتهك قواعد استخدام منصّتيهما.

لكن خبراء ومسؤولين نددوا بخطوة المنصتين معتبرين أنها تشكل مساساً بحرية التعبير، بل ورقابة.

وضمن مهلة انقضت في فبراير/شباط، سمح للعامة بإبلاغ المجلس آراءهم في هذا الشأن، وأعلن المجلس أنه تلقى أكثر من تسعة آلاف تعليق.

ومجلس الإشراف على فيسبوك هيئة مستقلة تُشَبَّه أحيانا بـ"محكمة عليا"، وهو مخوَّل إليه البتّ في قرارات متنازَع بشأنها تتعلّق بحذف محتويات من أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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