أوضحت دراسة نُشرت في مجلة "بلوس ميديسن"أن فقدان حاسة الشم لأربع روائح قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، هي الثوم والبصل والقهوة والعطور.

وأبلغ عديد من المتعافين من كورونا عن فقدانهم حاسة الشمّ، الأمر الذي يخشى أطباء من انعكاسه سلبياً على الحالة النفسية للمرضى وعلى التغذية.

وكشف عديد من الأشخاص المتعافين من الفيروس عما وصفه أطباء بـ"الهلوسة الشمّية"، واسمه العلمي "الباروزميا"، وهو خلل وظيفي في حاسة الشم، أبلغ عنه مرضى الفيروس الأصغر سناً، بالإضافة إلى بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويختلف عن حالة فقدان حاسة الشم، بأن يجد المرضى أنفسهم يشمون بعض الروائح "الكريهة"، المغايرة تماماً للروائح الأصلية للأشياء، كشمّ رائحة كبريت أو سمك في القهوة.

وتؤكّد الدراسات أن 80% من مرضى كورونا يعانون اضطرابات في حاستَي الشم والتذوق، لكنها تبقى لفترة ثم تتحسن مع الوقت.