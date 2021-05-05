سياسة
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"الهلوسة الشمّية".. فقدانك هذه الروائح قد يعني إصابتك بكورونا
أوضحت دراسة أن فقدان حاسة الشم لأربع روائح، هي الثوم والبصل والقهوة والعطور، قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو ما أبلغ عنه عديد من المتعافين من كورونا، ويصفه الأطباء بـ"الهلوسة الشمية".
"الهلوسة الشمّية".. فقدانك هذه الروائح قد يعني إصابتك بكورونا
فقدان حاسة الشم لروائح الثوم والبصل والقهوة والعطور، قد يشير إلى الإصابة بكورونا  / AP
5 مايو 2021

أوضحت دراسة نُشرت في مجلة "بلوس ميديسن"أن فقدان حاسة الشم لأربع روائح قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، هي الثوم والبصل والقهوة والعطور.

وأبلغ عديد من المتعافين من كورونا عن فقدانهم حاسة الشمّ، الأمر الذي يخشى أطباء من انعكاسه سلبياً على الحالة النفسية للمرضى وعلى التغذية.

وكشف عديد من الأشخاص المتعافين من الفيروس عما وصفه أطباء بـ"الهلوسة الشمّية"، واسمه العلمي "الباروزميا"، وهو خلل وظيفي في حاسة الشم، أبلغ عنه مرضى الفيروس الأصغر سناً، بالإضافة إلى بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويختلف عن حالة فقدان حاسة الشم، بأن يجد المرضى أنفسهم يشمون بعض الروائح "الكريهة"، المغايرة تماماً للروائح الأصلية للأشياء، كشمّ رائحة كبريت أو سمك في القهوة.

وتؤكّد الدراسات أن 80% من مرضى كورونا يعانون اضطرابات في حاستَي الشم والتذوق، لكنها تبقى لفترة ثم تتحسن مع الوقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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