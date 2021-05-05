أضرم مجهولون النار بمسجد تديره رابطة "المجتمع الإسلامي - مللي غوروش" (CIMG) في مدينة ألبيرفيل الفرنسية.

وقالت إدارة المسجد في بيان الثلاثاء، إن الحادثة وقعت الليلة الماضية، وتسببت بأضرار في مدخل المسجد.

وذكرت أن سجلات كاميرات المراقبة أظهرت إشعال شخص النار في باب المسجد باستخدام مادة البنزين.

ولفتت إدارة المسجد إلى أنها أبلغت الشرطة وقدمت شكوى بهذا الخصوص، معربة عن الأمل في إلقاء القبض على الفاعل بأسرع وقت.

وتتعرض رابطة "المجتمع الإسلامي - مللي غوروش" في فرنسا (CIMG)، لانتقادات من الحكومة وسياسيين، لرفضها توقيع "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي" لكونه "يهمّش المسلمين".

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، تَعرَّض مسجد الرحمة في مدينة نانت، لإضرام النيران، فيما كُتبت عبارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد في مدينة رين، مرتين في غضون 20 يوماً، الشهر المنصرم.