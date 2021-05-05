ثقافة
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هجوم على مسجد بمدينة ألبيرفيل رفض توقيع "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي"
أضرم مجهولون النار بمسجد تديره رابطة "المجتمع الإسلامي - مللي غوروش" (CIMG) في مدينة ألبيرفيل الفرنسية.
هجوم على مسجد بمدينة ألبيرفيل رفض توقيع "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي"
مجهولون يضرمون النار  بمسجد تديره رابطة "المجتمع الإسلامي - مللي غوروش"  في مدينة ألبيرفيل الفرنسية / AP
5 مايو 2021

أضرم مجهولون النار بمسجد تديره رابطة "المجتمع الإسلامي - مللي غوروش" (CIMG) في مدينة ألبيرفيل الفرنسية.

وقالت إدارة المسجد في بيان الثلاثاء، إن الحادثة وقعت الليلة الماضية، وتسببت بأضرار في مدخل المسجد.

وذكرت أن سجلات كاميرات المراقبة أظهرت إشعال شخص النار في باب المسجد باستخدام مادة البنزين.

ولفتت إدارة المسجد إلى أنها أبلغت الشرطة وقدمت شكوى بهذا الخصوص، معربة عن الأمل في إلقاء القبض على الفاعل بأسرع وقت.

وتتعرض رابطة "المجتمع الإسلامي - مللي غوروش" في فرنسا (CIMG)، لانتقادات من الحكومة وسياسيين، لرفضها توقيع "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي" لكونه "يهمّش المسلمين".

وفي 9 أبريل/نيسان الماضي، تَعرَّض مسجد الرحمة في مدينة نانت، لإضرام النيران، فيما كُتبت عبارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد في مدينة رين، مرتين في غضون 20 يوماً، الشهر المنصرم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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