سياسة
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بعد تأهل فريقه لنهائي أبطال أوروبا.. محرز: هدفي أن تفخر الجزائر بما أقدمه
قال رياض محرز في مقابلة بعد المباراة إنه سعيد بما حقّقه لبلاده في المباراة الأخيرة، إذ سجّل هدفاً في لحظات حاسمة وصنع الفرق.
بعد تأهل فريقه لنهائي أبطال أوروبا.. محرز: هدفي أن تفخر الجزائر بما أقدمه
رياض محرز بعد تحقيقه أحد الأهداف في شباك باريس سان جيرمان / AFP
5 مايو 2021

أعرب نجم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رياض محرز، عن سعادته الكبيرة بمساعدة فريقه مانشستر سيتي بهدفين في شباك باريس سان جيرمان والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

وقال محرز في مقابلة بعد المباراة: "نحن سعداء بما حقّقناه، لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى، سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفرق، لم نبدأ المباراة بشكل مثالي، لكن الهدف ساعدنا كثيراً".

وأضاف: "في الشوط الثاني تمكنّا من التسجيل مجدداً، لكنهم للأسف فقدوا أعصابهم وحصلت حالة الطرد، الأمر الذي ساعدنا أيضاً"، وفق ما نقل موقع "جول".

وتابع بالقول: "لم تكن نيتنا في البدء الاعتماد على المرتدات، لكن في وقتٍ ما كنا متكتلين في العمق، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل الهدفين بهذا الشكل".

وعن التأهل للنهائي أوضح محرز أن الفريق "كان صلباً دفاعياً ولم يتلقَّ عدداً كبيراً من الأهداف، وهو الأمر الأساسي في هذه المرحلة".

وختم قائلاً: "هدفي أن أجعل الجزائريين يفخرون بي، أنا سعيد بالإحصائيات بالطبع، لكن الأهم حالياً هو المباراة النهائية".

وفاز الفريق الإنجليزي بهدفين دون ردّ أحرزهما النجم الجزائري رياض محرز، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/1.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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