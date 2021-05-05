سياسة
2 دقيقة قراءة
مستوطنون ينشرون برنامج اقتحام الأقصى في 28 رمضان ودعوات لشدّ الرحال إليه
نشرت "جماعات المعبد المتطرفة" برنامجاً لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم 28 رمضان، بخلاف ما أعلنت عنه شرطة الاحتلال منع دخول المستوطنين إلى الأقصى، اعتباراً من أمس الثلاثاء حتى إشعار آخر.
مستوطنون ينشرون برنامج اقتحام الأقصى في 28 رمضان ودعوات لشدّ الرحال إليه
"جماعات المعبد المتطرفة" تستعد لاقتحام الأقصى في 28 رمضان وسط دعوات لشدّ الرحال إليه / Others
5 مايو 2021

نشرت "جماعات المعبد المتطرفة" برنامجاً لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم 28 رمضان، بخلاف ما أعلنت عنه شرطة الاحتلال منع دخول المستوطنين إلى الأقصى، اعتباراً من أمس الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وتقول "جماعات المعبد المتطرفة"، إنّها وضعت هدفاً استراتيجياً لإدخال ألفي مستوطن إلى المسجد الأقصى في صلوات علنيّة في نهار رمضان.

واللافت في الإعلان أنّهم وضعوا ستّ محطات مفصليّة في تاريخ الصراع في صالحهم، تبدأ بوعد بلفور عام 1917، ثم إعلان قيام دولتهم عام 1948، مروراً باعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمةً لإسرائيل عام 2018، وصولاً إلى المحطة الأخيرة وهي محاولتهم هذا العام اقتحام 2000 مستوطن للأقصى فيما يُسمى “يوم القدس” العبري الموافق 28 رمضان.

ويقول متابعون إنّ جماعات المعبد لا تعتبر الاقتحام هذا عادياً، بل نقطة محورية في تاريخ الصراع، لذلك خططوا لاقتحام الأقصى على فترتين صباحاً وبعد الظهر، خلافاً لتوقيت اقتحاماتهم السابقة.

في المقابل، دعا المقدسيون إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه في الـ28 من شهر رمضان، وصدّ الاقتحامات التي يسعى من خلالها المستوطنون وحاخاماتهم إلى الصلاة والاحتفال في الساحات في ذكرى احتلال القدس.

من جهته، دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري جميع المصلين إلى عدم قطع الاعتكاف ما بعد ليلة القدر، والاستمرار في اعتكافهم حتى نهاية شهر رمضان.

وحمّل صبري، في تصريح صحفي، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي توتر أو تصعيد قد يحدث في المسجد الأقصى ومدينة القدس، إذا سمحت بتلك الاقتحامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us