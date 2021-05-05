أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنّ الدول الأعضاء الـ27 وافقت على استخدام حشرات تُعرف باسم خنافس الدقيق للأكل، وإمكانية طرحها في الأسواق الأوروبية على شكل "حشرة كاملة مجففة أو مسحوق".

وخلصت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في يناير/كانون الثاني، إلى إمكانية استهلاك حشرات تُعرف باسم خنافس الدقيق على شكل حشرة كاملة مجففة أو مسحوق، دون أن تشكّل خطراً على صحة الإنسان.

وأضافت أنه يمكن "استخدامها على شكل مسحوق في منتجات غنية بالبروتينات أو في البسكويت أو الباستا". مؤكدة أن هذا النوع من الحشرات يمكن أن يُعتبر "مصدراً بديلاً للبروتينات، لدعم مسار الانتقال نحو نظام غذائي أكثر استدامة".

من جانبها وصفت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) هذه الحشرات، أنها "مصدر غذائي سليم ومغذّ جداً".

وكان الاتحاد الأوروبي وضع تشريعاً عام 2018، يتيح استخدام الحشرات المجففة كأطعمة، مع الالتزام بالحصول على تراخيص الطعام قبل طرحها في الأسواق.

ويمكن للمنتجات المصنعة من الحشرات المساعدة في الوقاية من نقص المغذيات، لِما تحتويه على بروتينات ومعادن ودهون صحية، وفق منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة.