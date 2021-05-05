سياسة
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تركيا تسلم أذربيجان الدفعة الثانية من كاسحات ألغام محلية الصنع
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تسليم الدفعة الثانية من كاسحات الألغام محلية الصنع إلى أذربيجان.
تركيا تسلم أذربيجان الدفعة الثانية من كاسحات ألغام محلية الصنع
شركة "أسفات" بدأت تصدير 20 كاسحة ألغام مصنعة "بإمكانات محلية إلى أذربيجان الشقيقة" في فبراير/شباط الماضي  / AA
5 مايو 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن شركة أسفات ASFAT AŞ التابعة لها سلمت الدفعة الثانية من كاسحات الألغام "MEMATT" محلية الصنع إلى أذربيجان.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن الشركة تواصل تصدير كاسحات ألغام يجري التحكم بها عن بُعد إلى أذربيجان، مشيرةً إلى اكتمال تسليم الدفعة الثانية المكونة من 5 كاسحات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الكاسحات التي سلمتها "أسفات" إلى أذربيجان إلى 7، من إجمالي 20 كاسحة ألغام من الطراز ذاته.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن شركة "أسفات" بدأت بتصدير 20 كاسحة ألغام مصنعة "بإمكانات محلية إلى أذربيجان الشقيقة".

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، سلّمت "أسفات" الدفعة الأولى من كاسحات الألغام "MEMATT" إلى أذربيجان.

يشار إلى أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات"، تأسست مطلع 2018، وتؤدي دوراً مهماً في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنعها تركيا بإمكانات محلية بالكامل.

وكلمة "MEMATT" هي اختصار لعبارة "معدات ميكانيكية لإزالة الألغام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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