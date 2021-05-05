سياسة
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بسبب إصابات بالوفد الهندي.. فزع من كورونا في اجتماعات مجموعة السبع
كشفت الحكومة البريطانية الأربعاء أن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19.
بسبب إصابات بالوفد الهندي.. فزع من كورونا في اجتماعات مجموعة السبع
فزع من كورونا في اجتماعات مجموعة السبع / AP
5 مايو 2021

قالت الحكومة البريطانية الأربعاء إن جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19.

وقال مسؤول بريطاني "اثنان من أعضاء الوفد جاءت نتائج فحوصهما إيجابية لذلك يعزل الوفد بكامله نفسه الآن".

وأضاف المسؤول "أمكن عقد القمة بعد فرض مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا منها الفحص اليومي لجميع الوفود".

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار إنه سيشارك في الاجتماعات عن بُعد. ولم تظهر الفحوص إصابته.

وكتب جايشانكار على تويتر يقول: "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بكوفيد، وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين قررت المشاركة عن بُعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

يشار إلى أن الهند ليست عضواً في "مجموعة السبع" ولكن دعيت جنباً إلى جنب مع كوريا الجنوبية وأستراليا وجنوب إفريقيا كضيوف لاجتماعات اليوم الثاني من الاجتماعات.

ومجموعة السبع، منظمة تتكون من 7 دول صناعية كبرى على مستوى العالم، وهي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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