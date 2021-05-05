أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء، إبحار سفينة "القانوني" للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بالبحر الأسود في أول مهمة لها.

وقال الوزير التركي في تغريدة عبر تويتر "سفينة القانوني للتنقيب انطلقت مع دعاء شعبنا في مهمتها الأولى بالبحر الأسود".

وأضاف أن القانوني ستجري أول علمية تنقيب في "حقل صقاريا للغاز"، معرباً عن أمله بالتوفيق لها.

وانضمت سفينة "القانوني" للتنقيب إلى مؤسسة البترول التركية عام 2020، وتتميز بأنها من سفن التنقيب العميق من الجيل السادس، ويبلغ طولها 227 متراً، وعرضها 42 متراً، ولها القدرة على التنقيب حتى عمق 12 ألفاً و200 متراً.