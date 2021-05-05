سياسة
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ستحلّق في 2023.. تواصُل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أول مقاتلة تركية وطنية
تتواصل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أول طائرة حربية تركية محلية الصنع، يُستهدف أن تجري أولى طلعاتها التجريبية عام 2023، في الذكرى المئوية للجمهورية التركية، حسبما صرّح القائمون على المشروع.
ستحلّق في 2023.. تواصُل أعمال البحث والتطوير لإنتاج أول مقاتلة تركية وطنية
يُستهدف أن تجري المقاتلة التركية محلية الصنع أولى طلعاتها التجريبية في 2023 / AA
5 مايو 2021

قال فخر الدين أوزتورك نائب المدير العام لشركة "توساش" التركية للصناعات الجوية والفضائية والأستاذ في جامعة "يلدرم بيازيد" بأنقرة، إن "توساش" تخطط لأن تنفذ أول طائرة مقاتلة محلية الصنع أولى طلعاتها التجريبية عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وأشار أوزتورك خلال مشاركته في ندوة بعنوان "دراسات البحث والتطوير في صناعة الطيران الوطنية" نظّمتها جامعة بورصة التقنية على الإنترنت، إلى أن المقاتلة المزمع إنتاجها ستكون "من الجيل الخامس"، مؤكداً أن تركيا بذلك ستنتقل إلى مرحلة جديدة، "إذ إن عدداً قليلاً من دول العالم تُصنّع طائرات حربية من الجيل الخامس".

وتابع أوزتورك: "هدفنا أن نرى المقاتلة التركية تحلّق في 2023 (في طلعات تجريبية)، على أن تقوم بأولى رحلاتها في 2025 أو 2026"، لافتاً إلى أن عدد المهندسين العاملين في الممشروع حالياً يقترب من الألف مهندس.

وتتضافر جهود الصناعات المحلية التركية لإنتاج طائرات مقاتلة وطنية، ضمن المشروع الذي تنفّذه رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية.

وفي تصريح للأناضول قال أحمد حمدي أطالاي، مدير عام شركة الصناعات الإلكترونية الجوية (هوالسان) إن مشروع المقاتلة المحلية الجديدة يمثل فخراً لتركيا"، مشيراً إلى أن "البرمجة في نظام الطائرة مكونة من حوالي 20 مليون سطر، وتضم مئات البرمجيات التي تعمل معاً، ولذلك يمكن اعتبار المقاتلة حاسباً آلياً طائراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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