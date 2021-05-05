سياسة
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أردوغان: مستعدون للتعاون مع ألمانيا في دعم الحكومة الليبية
خلال اتصال مرئي جمع أردوغان مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الرئيس التركي يؤكد مواصلة بلاده دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا، واستعدادها للتعاون مع ألمانيا ضمن هذا السياق.
أردوغان: مستعدون للتعاون مع ألمانيا في دعم الحكومة الليبية
الرئيس التركي والمستشارة الألمانية بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية / AA
5 مايو 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة بلاده دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا، واستعدادها للتعاون مع ألمانيا ضمن هذا السياق.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي جمع أردوغان مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ولفت البيان إلى أن الرئيس التركي والمستشارة الألمانية بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأفاد أردوغان خلال الاتصال أنه واثق من أن العلاقات التركية الألمانية ستتقدم من خلال رؤية استراتيجية ومتزنة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر أردوغان أن اليونان تواصل ممارساتها الاستفزازية، وأن الحوادث المخالفة للقانون الدولي المتمثلة في دفع قوارب طالبي اللجوء في بحر إيجه لإجبارهم على العودة ما زالت مستمرة بازدياد.

وأضاف: "رغم ذلك كله تتمسك تركيا بموقفها المعتدل من أجل المحافظة على الأجندة الإيجابية".

وفي الملف الأفغاني، أكد أردوغان ضرورة مناقشة كيفية المحافظة على دعم أفغانستان بأكثر الطرق فعالية باستخدام إمكانيات وقدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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