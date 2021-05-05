سياسة
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بعد فشل نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة لابيد بتشكيل الحكومة
كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد فشل نتنياهو في الحصول على الأصوات اللازمة لذلك.
بعد فشل نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة لابيد بتشكيل الحكومة
لم يتمكن نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" اليميني من الحصول على أغلبية 61 نائباً من أصل 120 في البرلمان / AFP
5 مايو 2021

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، زعيم المعارضة يائير لابيد، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد فشل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في ذلك.

وقال ريفلين :"لبيد يحظى بدعم 56 نائباً، من الواضح أن لديه خيارات عديدة لتشكيل حكومة يمكن لها أن تفوز بثقة الكنيست"، وفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب لبيد، الذي يرأس حزب "هناك مستقبل" الوسطي، الرئيس رؤوبين ريفلين، بتكليفه بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو.

وأخفق نتنياهو (71 عاماً) في تشكيل حكومة، مع انتهاء المهلة الممنوحة له لإنجاز المهمة، منتصف الليلة الماضية.

ولم يتمكن نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" اليميني، من الحصول على أغلبية 61 نائباً من أصل 120 في البرلمان، وهي النسبة اللازمة لتشكيل الحكومة.

وانتهت عند منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، مهلة 28 يوماً يمنحها القانون للمكلف بتشكيل الحكومة، والتي يمكن تمديدها أسبوعين، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلا أن نتنياهو لم يطلب تمديد المهلة.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة، يعيد الرئيس التكليف إلى الكنيست، الذي عليه إما تقديم توصية مكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائباً على الأقل أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وخلال العامين الماضيين، شهدت إسرائيل 4 انتخابات برلمانية، في ظل استقطاب حاد وخلافات شديدة بين الأحزاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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