سياسة
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صور نادرة لمقام النبي إبراهيم عند الكعبة
كشفت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، الأربعاء، عن صور نادرة وحديثة لمقام النبي إبراهيم عليه السلام عند الكعبة بأحدث تقنيات التصوير. ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين في تويتر، تغريدات تضم عدداً من الصور التي تظهر المقام بشكل فريد.
صور نادرة لمقام النبي إبراهيم عند الكعبة
صورة نادرة لمقام النبي إبراهيم عند الكعبة
5 مايو 2021

كشفت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، الأربعاء، عن صور نادرة وحديثة لمقام النبي إبراهيم عليه السلام عند الكعبة المشرفة بأحدث تقنيات التصوير.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على تويتر، سلسلة تغريدات تضم عدداً من الصور التي تظهر المقام بشكل فريد.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين في تغريداتها أن مقام النبي إبراهيم هو "ياقوتة من ياقوت الجنة".

ومقام النبي إبراهيم يقع أمام باب الكعبة، على بعد 10 إلى 11 متراً من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

وأوضحت الرئاسة أن المقام حجر أثري قام عليه النبي إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة لما ارتفع البناء، وله شكل مربع وفي وسطه أثر قدميه، وهو عبارة عن حفرتين على شكل بيضوي، ولونه بين البياض والسواد والصفرة، كما أن عرضه وطوله وارتفاعه يبلغ 50 سنتيمتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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