سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 مايو/أيار 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 مايو/أيار 2021
بدء مشاورات سياسية بين مصر وتركيا في القاهرة  / AP
6 مايو 2021

أهم الأحداث:

بدء مشاورات سياسية بين مصر وتركيا في القاهرة، وإصابات واعتقالات جراء قمع إسرائيل لاعتصام بحي الشيخ جراح في القدس.

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بدء مشاورات سياسية بين مصر وتركيا في القاهرة

أعلنت الخارجية المصرية بدء جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة. [TRT عربي]

وتُعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة، وستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدّي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي. [TRT عربي]

القدس.. إصابات واعتقالات جراء قمع إسرائيل لاعتصام بـ"الشيخ جراح"

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 10 فلسطينيين، في مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح، وعولجوا ميدانياً. من جهتها ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 5 شبان على الأقلّ خلال الأحداث. [TRT عربي]

في السياق نفسه، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على عشرات الفلسطينيين المعتصمين في محيط منازل في حي الشيخ جراح مهدَّدة بااستيلاء المستوطنين عليها. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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