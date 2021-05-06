أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين، إثر قصف قالت إنه للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن ”ثلاثة مدنيين قُتلوا، وجُرح 4 آخرون فجر الخميس جرَّاء قصف مدفعي سعودي“.

وأضافت ”أن القصف استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه التابعة لمحافظة صعدة، معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي“.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل إضافية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من التحالف الذي يشدّد عادةً في بياناته على أنه يتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية باليمن.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.