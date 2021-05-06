أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فشل تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3"، موضحة أنه لم يكن مسلحاً، وأن تحقيقاً فُتح لمعرفة أسباب الخلل.

وأوضح سلاح الجو الأمريكي في بيان أن الجيش الأمريكي يعتزم تنفيذ تجربة جديدة لإطلاق هذا الصاروخ.

وكان يُفترض إطلاق الصاروخ في الساعات الأولى من الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في تجربة كالتي يؤديها سلاح الجو الأمريكي بانتظام لإظهار فاعلية الردّ النووي الأمريكي وطمأنة حلفاء واشنطن.

وأُعلنَ عن عملية الإطلاق الاثنين في تغريدة لقائد القوة الضاربة الأمريكية.

ولم يوضح البيان أين كان يُفترض أن يسقط، لكن تجارب الصواريخ غالباً ما تطلق باتجاه جزر مارشال وتسقط في البحر.

وهذا الصاروخ الذي دخل في الخدمة قبل نصف قرن، هو الأرضي الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ 2005.

ويُثبَّت في منصات الإطلاق المنتشرة في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

وتضمّ الترسانة النووية الأمريكية أيضاً صواريخ ترايدنت التي تُطلَق من البحر وتُنشَر في غواصات أمريكية وقنابل نووية تحملها قاذفات استراتيجية.