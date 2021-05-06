ظهر على تطبيق “تيك توك” أطباء وممرضون تونسيون يرقصون على إيقاع أغنية في غرفة عمليات، مما أثار موجة استنكار في تونس.

واتهم عدد من الناشطين الطاقم الطبي المذكور بالاستهتار وتهديد حياة المرضى والإساءة لأخلاقيات مهنة الطب، مطالبين السلطات بالتحقيق معهم.

وقال أيمن الدويري في تغريدة على تويتر إنه كان بإمكانهم خسارة المريض ثم التبرير بأنهم فعلوا ما عليهم فيما حل أجله.

وعلق آخرون بالقول: "هذا استهتار ومهزلة ولعب بأرواح الناس واستخفاف بالروح البشرية".

وصُوّر الفيديو خلال إجراء عملية قيصرية في مستشفى حكومي بمدينة باجة (شمال غرب)، حيث قال المدير الجهوي للصحة في باجة إلياس عمار، إن وزارة الصحة فتحت تحقيقاً حول الفيديو، متعهّداً بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من خرق القانون.

لكنه أشار إلى أن الفيديو صُوّر بموافقة المرأة التي خضعت للعملية الجراحية، مشيراً إلى أن أفراد الطاقم الطبي الذي ظهر فيه أرادوا فقط تخفيف الضغوط التي يعانون منها بعد قضائهم ستة أيام متواصلة في قسم الإنعاش.

ولم يقتنع الناشطون بهذا التبرير، ودعوا إلى محاسبة الطاقم الطبي.