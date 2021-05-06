سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو يؤكد دعم تركيا لليبيا ويرفض أي تدخل في الاتفاق الثنائي بينهما
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس أن بلاده تقدّم الدعم العسكري والاستشاري لليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذاتَي سيادة، مضيفاً أن تدخل أطراف أخرى في الاتفاق التركي-الليبي لن يكون نهجاً صحيحاً.
جاوش أوغلو يؤكد دعم تركيا لليبيا ويرفض أي تدخل في الاتفاق الثنائي بينهما
جاوش أوغلو من برلين: نقدم الدعم العسكري إلى ليبيا بموجب اتفاقية ثنائية / AP
6 مايو 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس أن بلاده تقدّم الدعم العسكري والاستشاري لليبيا بموجب اتفاقية بين دولتين ذاتَي سيادة، مضيفاً أن تدخل أطراف أخرى في الاتفاق التركي-الليبي لن يكون نهجاً صحيحاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع جاوش أوغلو مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين.

وقال جاوش أوغلو: "الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا متفقون على ضرورة انسحابهم من هناك، لكن ليس من مصلحة ليبيا إنهاء الدعم الذي تحتاج إليه، كالتدريب العسكري والدعم الاستشاري المقدمين (من قبل تركيا) بموجب اتفاقية بين دولتين صاحبتَي سيادة".

وأضاف الوزير التركي أن تدخُّل أطراف ثالثة في اتفاقيات ثنائية بين بلدين "لن يكون نهجاً صحيحاً".

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقَّعت الحكومة الليبية الشرعية السابقة مع تركيا مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.

فيما تستعين مليشيا حفتر بمرتزقة من عدة جهات أبرزها شركة "فاغنر" الروسية في عملياتها العسكرية داخل البلاد، إذ شنت هجوماً فاشلاً على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019.

من جهة أخرى أشار جاوش أوغلو إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا يشهد زيادة متسارعة، وقد يتجاوز 40 مليار دولار نهاية العام الحالي.

ودعا جاوش أوغلو لضرورة احترام حقوق الملكية للشركات المنتجة للقاحات كورونا والتعاون بشكل أفضل فيما يتعلق بالإنتاج المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us